منظومة "باترويت" تعترض صاروخا باليستيا لمليشيات الحوثيين وصالح باتجاه مأرب

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية "باترويت" التابعة لدول التحالف العربى، فى مأرب فجر اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين، وصالح باتجاه المحافظة، وذكر مركز "سبأ" الإعلامى أنه تم تدمير الصاروخ فوق سماء المحافظة بدون حدوث أى أضرار.

وكانت القوات المسلحة اليمنية بمأرب قد أعلنت أمس عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ما تبقى من مديرية صرواح غرب المحافظة، وهى آخر معاقل المليشيات بها، وحققت تقدما كبيرا فى الأجزاء التى تسيطر عليها المليشيات، وحررت عددا من المواقع المهمة وأصبحت على مقربة من مركز المديرية بعد معارك قتل فيها العشرات من عناصر المليشيات و10 من القوات الحكومية، وذلك حسب تصريحات مصدر عسكرى.