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وفاة الناشطة فيليس شلافلي المؤيدة لـ«ترامب» والمعارضة لـ«النسويين»

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وفاة الناشطة فيليس شلافلي المؤيدة لـ«ترامب» والمعارضة لـ«النسويين» وفاة الناشطة فيليس شلافلي المؤيدة لـ«ترامب» والمعارضة لـ«النسويين»

الناشطة الأمريكية فيليس شلافلي

قال منتدى “إيجل” في بيان، إن مؤسسته الناشطة فيليس شلافلي، توفيت أمس الاثنين، عن عمر يناهز 92 عامًا، وتعتبر “فيليس” الأم المؤسسة لحركة المحافظين الأمريكية الحديثة، وذلك من خلال الخوض في معارك ضد النسويين في السبعينات من القرن الماضي، والعمل بلا كلل على إفشال تعديل المساواة في الحقوق.

وأضاف البيان أن شلافلي توفيت في منزلها وسط عائلتها في سانت لويس، ولم يعلن عن سبب الوفاة.

وكانت شلافلي ما تزال قوة محافظة ومتحدثة عامة، وأيدت ترشيح دونالد من قبل الجمهوريين لانتخابات الرئاسة في 2016 وامتدحت سياسته المتعلقة بالهجرة.

ووصفت شلافلي ذات مرة النسويين بأنهن “مجموعة من النساء اللائي يعانين المرارة ويسعين للحصول على علاج دستوري لمشاكلهن الخاصة” في حين أصرت على أن “النساء يجدن الإنجاز الأعظم في المنزل مع أسرهن”.

وكانت شلافلي تروج للقيم الأسرية التقليدية وقالت ذات مرة لمراسل إنها دائما ما تصنف وظيفتها بأنها “أم” عند ملئ الاستمارات، لكنها لم تكن في العادة ربة منزل أو أم تظل في المنزل.

وخاضت شلافلي السباق على عضوية الكونجرس مرتين لكنها أخفقت فيهما، وألفت شلافلي 25 كتابًا كما كانت كاتبة عمود صحفي.

وكان أكبر انجاز لها هو المشاركة في حملة لمنع إضافة تعديل المساواة في الحقوق في الدستور الأمريكي، مما جعلها زعيمة في الحركة الحديثة المحافظة الأمريكية.

ولدت فيليس شلافلي في 15 أغسطس 1924 في سانت لويس، ونشأت في منزل وصفته بأنه “جمهوري لكنه غير نشط”، وتزوجت من المحامي فرد شلافلي في 1949.

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