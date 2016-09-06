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الأمير «زيد رعد الحسين»: برنامج الحزب اليمينى الهولندى غريب ويشبه أسلوب “داعش”

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الأمير «زيد رعد الحسين»: برنامج الحزب اليمينى الهولندى غريب ويشبه أسلوب “داعش” الأمير «زيد رعد الحسين»: برنامج الحزب اليمينى الهولندى غريب ويشبه أسلوب “داعش”

الأمير زيد رعد الحسين، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان

 

شن الأمير زيد رعد الحسين، المفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان هجومًا، على التيارات الغوغائية بحد وصفه، فى البلدان الغربية، متهمًا إياها بالتعصب، وأن من يتزعمهم مجرد “ديماجوجيين وواهمين”.

و وصف الحسين، برنامج زعيم حزب الحرية اليمينى “فيلدرز”، بأنه غريب، وذلك فى محاضرة ألقاها بلاهاى هولندا، وفقًا لما نشرته بى بى سى عربية.

وأضاف الحسين، أن فيلدرز وآخرين أمثاله مثل المرشح الجمهوري دونالد ، ومتزعم حملة الخروج من بريطانيا نايجل فاراج، يناورون بنفس الطرق التي يستخدما تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وقال فيلدرز الشهر الماضي في بيان به، إنه إذا فاز في الانتخابات في بلاده، فإنه سيغلق كل المساجد، ويمنع تداول القرآن، ودخول المهاجرين المسلمين إلى هولندا.

ويأتي حزب الحرية في هولندا في صدارة الأحزاب، في استطلاعات الرأي المتعلقة باحتمالات الفوز في الانتخابات المقررة في 2017 في هولندا.

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