تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ففي الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي تحت ضغوط بيعية محلية، دعمت مشتريات الأجانب والعرب أسهم الأفراد.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.17% ليسجل 8256.4 نقطة.

وخسر فقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.04 % مسجلا 1386.64 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.16% ليبلغ مستوى 8355.78 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.15 % ليبلغ مستوى 358.1 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.06 % مسجلا 818.71 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قلصت مكاسبها لدى إغلاق تعاملات الاثنين بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل اداء عرضي من المتوقع ان يستمر لحين العودة من عطلة عيد الأضحى.