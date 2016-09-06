روسيا تزود الهند بـ6 طائرات «ميج29» قبل نهاية العام

أعلنت شركة “ميج” لصناعة الطائرات الروسية، أن روسيا ستكمل عام 2016 الحالي توريد مقاتلات من طراز “ميج-29كا/أوب” إلى الهند.

وقال المدير العام للشركة سيرجي كوروتكوف -في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية- اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توريد ست طائرات إلى الهند قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن الجنرال إيجور كوجين، قائد الطيران البحري الروسي، أن اختبار مقاتلات بحرية حديثة من نوع “ميج-29كا/كوب” سينتهى فى عام 2018، مشيرًا فى ذات الوقت إلى أن مجموعة محدودة من هذه المقاتلات ستوظف على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” حتى قبل انتهاء الاختبارات.