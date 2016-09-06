بالصور..مساعد وزير التضامن يتفقد ورش عمل “مستقبلنا في إيدينا” بالأقصر

مراسل “أونا”

زار علاء الدين معاطي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، ورش العمل الخاصة بمبادرة “مستقبلنا في إيدينا”، لتدريب الشباب على المحليات، والذي تنظمه جمعية المصري للتنمية والتدريب بالأقصر، بالتعاون مع وزارت الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي والتنمية المحلية.

وأوضح مصطفى بتيتي، مدير مشروع “مستقبلنا في إيدينا”، أنه تم تدريب خمسون شابًا وفتاة، بواقع ورشتي عمل ضمت كل واحدة 25 شابًا، بمركز شباب البعيرات التابع لمركز القرنة غرب الأقصر.

وأشار بتيتي، أن المشروع يهدف لتدريب 275 شابًا، على مستوى محافظة الأقصر، وتم الانتهاء من تدريب 225، في شتى مراكز المحافظة، على أن يتم الإنتهاء من المشروع هذا الأسبوع، بالتدريب المقام في نادي التجديف بكورنيش النيل بالأقصر.