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قوات الاحتلال تطلق 5 قذائف مدفعية باتجاه شمال قطاع غزة

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قوات الاحتلال تطلق 5 قذائف مدفعية باتجاه شمال قطاع غزة قوات الاحتلال تطلق 5 قذائف مدفعية باتجاه شمال قطاع غزة

ارشيفية

أطلقت المدفعية الإسرائيلية، 5 قذائف على الأقل، اليوم الثلاثاء، باتجاه عدة مواقع فلسطينية شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منزلا بقذيفة واحدة بشكل مباشر وموقع فلسطين التابع لكتائب القسام بقذيفتين، وموقع خيبر التابع لكتائب القسام بقذيفة واحده، بالإضافة إلى قصف مرصد يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقذيفة واحدة.

وفتحت أبراج إسرائيل العسكرية المحيطة بموقع “إيرز” العسكري الواقع على الحدود الشمالية للقطاع، نيران رشاشاتها بشكل مكثف باتجاه موقع لجهاز الضبط الميداني التابع لوزارة الداخلية بغزة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، بحسب “روسيا اليوم”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا مستوطنة “رعيم” الواقعة على الحدود الشمالية لقطاع غزة شمال بلدة بيت لاهيا بوابل من الرصاص من رشاش، ردت عليه مواقع إسرائيلية بفتح نيران رشاشاتها باتجاه الأراضي الزراعية.

كما زعم الجيش أن قناصًا فلسطينيًا استهدف مجموعة من قواته الخاصة، أثناء محاولتها التسلل إلى خارج السياج الفاصل والدخول لأراضي قطاع غزة شرق المحافظة الوسطي شرقي مدينة دير البلح.

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