الشرطة السودانية تشتبك مع مسلحين مخمورين في دارفور

قالت صحيفة سودانية، إن اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية ومسلحين كانا يرتديان زيًا عسكريًا بحي “طيبة” في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أثارت الخوف والهلع وسط قاطني الحي.

ونقل موقع صحيفة “سودان تربيون” عن شاهد عيان، أن مسلحين مخمورين كانا يطلقان أعيرة نارية بكثافة عشوائيًا وسط حي “طيبة” ما اضطر المواطنين للاتصال بالشرطة للقبض عليهما.

وفور وصول رجال الشرطة أطلق المسلحان النار عليهم ما أدى إلى اشتباكات عنيفة، وقال المصدر إن بنادق رشاشة وأسلحة ثقيلة استخدمت فيها وتواصلت لنحو 15 دقيقة.

وذكر مصدر أمني أن القوة الأمنية تمكنت من القبض على الشخصين بعد أن أجبرا على الاستسلام عقب تعرضهما للإصابة بنيران الشرطة، مضيفًا أن النيابة العامة باشرت الإجراءات الجنائية في حق المتهمين تمهيدًا لمحاكمتهمًا .

وتعيش ولاية جنوب دارفور تحت طائلة قانون الطوارئ، الذي فرض منذ أكثر من عامين في أعقاب انفلات أمني مريع شهدته حينها مدينة نيالا.