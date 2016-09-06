بدء تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بالقابوطي بمحافظة بورسعيد

كتب – جمال نوفل

أعلن السعيد رخا رئيس حى الضواحى، ببورسعيد، عن بدء تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، للوحدات السكنية، بمشروع الـ 9 عمارات بمنطقة اللبانة الجديدة الكائنة بالحي، والتى تم تخصيصها لإسكان عشوائيات منطقة القابوطى، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مضيفًا بأنه تم اليوم البدء فى تركيب 159 عداد كهرباء، بهذه الوحدات بالتنسيق مع شركه كهرباء القناة فرع بورسعيد، وجارى استكمال تركيب 216 عداد آخر لباقى الوحدات الأخرى.

وطالب رخا سكان المنطقة، بالتوجه إلى إداره الإسكان بالحى، لاستكمال الأوراق الخاصة بالتعاقد، وسداد قيمة المقايسات الخاصة بعداد الكهرباء، والتى تقدر بمبلغ 856 جنيهًا، للبدء فى توصيل التيار الكهربائي لهم، فى أقرب وقت ممكن، والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد أعلنت عن مزايا تركيب العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية.

وأوضح رخا، أن عداد الكهرباء مسبق الدفع، يسمح للمستهلك القدرة في التحكم في الاستهلاك ومراقبته، حيث يظهر عليه الرصيد المتبقي (الكيلووات/ ساعة)، وعدد الأيام المتبقية في الرصيد، ويعمل عداد الكهرباء مسبق الدفع لمدة 24 ساعة، كمهلة للمستهلك، حتى بعدما ينتهي الاستهلاك، ليعطي له فرصة في الشحن في اليوم التالي، و لا يفصل العداد إطلاقًا ما بين الساعتين الخامسة عصرًا والعاشرة صباحًا من اليوم التالي حتى مع انتهاء الرصيد.

وتابع رخا أيضًا، بأن العداد الجديد يساعد على الترشيد، ويوجد به مصباح بيان في واجهته يضيء عند وصول رصيد المستهلك إلى 25 % من قيمة الشحن، ويضيء مرة أخرى عند وصول الرصيد إلى 10%، ويرصد عداد الكهرباء أي شخص يستخدمه في الأغراض التجارية، ففي حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير، يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من العودة لشركة الكهرباء، وهو مزود ببطارية إضاءة يصل عمرها لعشرة سنوات، ويستخدم للإضاءة في حالة قرب نفاد الرصيد، أو تشغيل الشاشة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكمل بأن العداد له إجراءات تأمينية، فعند فتحه بقوة، يفصل التيار ولا يعود، إلا عن طريق الشركة، وفي حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء، يمكن استصدار واحد جديد بثمن 18.5 جنيه، ولا يمكن أن تخدع العداد، ففي حالة عمل كوبري داخله تتم المقارنة بين قراءة الدخول والخروج وأخذ القيمة الأكبر منهما.