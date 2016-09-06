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الأوقاف: أكثر من 12 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الأن

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الأوقاف: أكثر من 12 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الأن الأوقاف: أكثر من 12 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الأن

وزارة الأوقاف – أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة صكوك الأضاحي التي طرحتها الوزارة بلغت حتى الآن أكثر من 12 مليون جنيه، وما زال قبول الصكوك مستمرًا إلى ثالث أيام النحر يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من سبتمبر.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أن قيمة الصك الواحد تبلغ 1200 جنيه، ويتم توزيعه من مديريات الأوقاف، والمساجد بالمحافظات، فيما يتم الذبح على الطريقة الشرعية، وفي الوقت الشرعي للذبح.

وأضافت – وفقًا للبيان – أنه يجري إعداد قوائم المستحقين في المناطق الأكثر فقرًا، علمًا بأن الوزارة ستعلن في حينه عن مناطق التوزيع وكميات اللحوم الموزعة، وأعداد من يتم التوزيع عليهم بكل محافظة، مع تحري الدقة في الأكثر احتياجًا.

أ ش أ

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