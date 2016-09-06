أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعد الاتفاق الروسي السعودي.. النفط يواصل مكاسبه

Google+ Print
بعد الاتفاق الروسي السعودي.. النفط يواصل مكاسبه بعد الاتفاق الروسي السعودي.. النفط يواصل مكاسبه

أرشيفية

واصلت النفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، عقب اتفاق روسيا والسعودية – أكبر منتجين للخام في العالم – على التعاون لإحلال الاستقرار في سوق النفط لكن عدم اتخاذ إجراء فوري لكبح الإنتاج حد من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 22 سنتًا إلى 47.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش بعد أغلق مرتفعًا 80 سنتًا أمس الإثنين.

وبلغ خام القياس العالمي أعلى مستوى في نحو أسبوع عند 49.40 دولار للبرميل بعد الاتفاق الروسي السعودي، لكنه تخلى عن جزء من مكاسبه بعدما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه ” لا حاجة الآن لتثبيت الإنتاج”، فيما وصف هذه الخطوة بأنها أحد الاحتمالات المفضلة.

وأغلقت الأسواق الأمريكية، أبوابها أمس، بمناسبة عيد العمال، ومن ثم لم تكن هناك تسوية لعقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول في بورصة نايمكس.

وزاد سعر الخام الأمريكي 94 سنتًا ليصل إلى 45.38 دولار للبرميل.

وتجري الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، والمنتجون من خارجها محادثات غير رسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

 رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017