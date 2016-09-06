بعد الاتفاق الروسي السعودي.. النفط يواصل مكاسبه

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، عقب اتفاق روسيا والسعودية – أكبر منتجين للخام في العالم – على التعاون لإحلال الاستقرار في سوق النفط لكن عدم اتخاذ إجراء فوري لكبح الإنتاج حد من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 22 سنتًا إلى 47.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش بعد أغلق مرتفعًا 80 سنتًا أمس الإثنين.

وبلغ خام القياس العالمي أعلى مستوى في نحو أسبوع عند 49.40 دولار للبرميل بعد الاتفاق الروسي السعودي، لكنه تخلى عن جزء من مكاسبه بعدما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه ” لا حاجة الآن لتثبيت الإنتاج”، فيما وصف هذه الخطوة بأنها أحد الاحتمالات المفضلة.

وأغلقت الأسواق الأمريكية، أبوابها أمس، بمناسبة عيد العمال، ومن ثم لم تكن هناك تسوية لعقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول في بورصة نايمكس.

وزاد سعر الخام الأمريكي 94 سنتًا ليصل إلى 45.38 دولار للبرميل.

وتجري الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، والمنتجون من خارجها محادثات غير رسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

رويترز