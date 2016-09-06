محافظ بورسعيد يؤكد علي أهمية دور المواطن في منظومة النظافة

كتب – جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظةأ باعتبارها من أهم الخدمات التي تقدم للمواطنيين، مشيرًا بأن يتم العمل في المنظومة علي عدة ورديات بجانب منظومة الجمع المنزلي، وأضاف بأن خلال الفترة الماضية تم دعم المنظومة بمعدات وسيارات حديثة تساعد علي إنجاز العمل.

وقال الغضبان، إن المواطن عليه عامل كبير في نجاح هذة المنظومة، وعودة الشكل الجمالي للشارع، من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، ووضعها في صناديق القمامة، وأضاف بأن تم تدشين مبادرة “حلوة يابلدي”، وشاركت فيهه القوات المسلحة وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمبادرات التطوعية، وهي تعمل في جميع الأحياء من أجل رفع كفاءتها، والتي تقوم علي اصطفاف الجميع، والتعاون من أجل بورسعيد جميلة.

وأكد المحافظ على أهمية دور العبادة بالمساجد والكنائس للتوعية بأهمية النظافة والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الشباب في الحملات التي تطلق للتوعية بالنظافة بالتنسيق مع الأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني بالإقليم.

واكد الغضبان، علي أهمية حملات التوعية، والتي تعمل علي تعديل سلوك المواطنين، والتأكيد على مفاهيم النظافة من الإيمان، لرفع الوعي لديهم بأهميتها في الشوارع والمنازل والمدارس وكافة المؤسسات، بهدف ظهور الشارع بشكل لائق ومتحضر، وأوضح بأن أجهزة المحافظة تقوم يوميًا برفع اكثر 100 طن قمامة من الشوارع، ومن جميع أحياء المحافظة.

ولفت الغضبان، بأن مصنع تدوير القمامة، والذي سيتم افتتاحه بصورة كاملة خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يجعل منظومة النظافة متكاملة من كافة النواحي بالإضافة إلي الانتهاء من مشكلة حرق القمامة، حيث يضم المصنع خطين للانتاج أحداهما للمخلفات الصلبة والأخر للعضوية، بالإضافة إلي خط إنتاج وقود بديل.

واكد المحافظ، بأن المواطن في المحافظة يشعربتحسن كبير وملموس في مجال النظافة العامة، كما أشاد بجهود رؤساء الأحياء الذي يتواجدون طوال الوقت بالشارع، من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين، سواء في مجال النظافة أو الصرف الصحي و القطاعات الأخري.