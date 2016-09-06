عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 33529 مريضًا مصريًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٣٣ ألف و٥٢٩ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم.

وتضمنت الحالات:”٣١ ألف و٦٩٩ حالة بمكة، ١٨٣٠ في المدينة المنورة، فيما دخلت ٢٤٣ حالة إلى المستشفيات السعودية، وغادرت ٢١٠ حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٣٣ حالة تتلقى العلاج وتحت الملاحظة”.

وأوضح بيان وزارة الصحة الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ ٢٩ حالة، من بينهم :” ٢٧ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة”، فيما تم تسجيل ٩ وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات، لرصد أي حالات معدية أو غير معدية، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية، لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأوضح حجازي، أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إلى التنسيق التام بين البعثة الطبية ومستشفيات المملكة العربية السعودية، لنقل أو دخول أي مريض مصري يحتاج لذلك، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المستشفيات، لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.