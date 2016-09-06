أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 33529 مريضًا مصريًا

Google+ Print
عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 33529 مريضًا مصريًا عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 33529 مريضًا مصريًا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٣٣ ألف و٥٢٩ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم.

وتضمنت الحالات:”٣١ ألف و٦٩٩ حالة بمكة، ١٨٣٠ في المدينة المنورة، فيما دخلت ٢٤٣ حالة إلى المستشفيات ، وغادرت ٢١٠ حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٣٣ حالة تتلقى العلاج وتحت الملاحظة”.

وأوضح بيان وزارة الصحة الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ ٢٩ حالة، من بينهم :” ٢٧ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة”، فيما تم تسجيل ٩ وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات، لرصد أي حالات معدية أو غير معدية، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية، لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأوضح حجازي، أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إلى التنسيق التام بين البعثة الطبية ومستشفيات المملكة العربية السعودية، لنقل أو دخول أي مريض مصري يحتاج لذلك، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المستشفيات، لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية