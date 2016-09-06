أمن السويس يشن حملة موسعة لتمشيط القرى المجاورة للقناة وجبل عتاقة

واصلت قوات الشرطة بالسويس بقيادة مدير أمن السويس حملات التمشيط الأمنى بشرق وغرب المجرى الملاحى لقناة السويس، من أجل التأمين وضبط العناصر الهاربة الخارجة على القانون.

وقامت الحملة الأمنية بالتمشيط بحى الجناين، واستهدفت القرى المجاورة لمجرى قناة السويس الملاحى، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإعلاء هيبة الدولة، والكشف عن الأشخاص المشتبه بهم سياسياً وجنائياً، وألقت قوات الشرطة بالسويس القبض على عناصر هاربة من أحكام، وسيارات ودراجات نارية بدون ترخيص وليس لها ما يثبت ملكيتها.

وأكد مصدر أمنى، أن مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة، قام بتنفيذ خطة أمنية موسعة لتأمين محافظة السويس وتمشيط القرى المجاورة للمجرى الملاحى للقناة شرق وغرب القناة، وتمشيط جبل عتاقة بالسويس.

وأشار المصدر، إلى قيام إحدى الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمراجعة بيانات المقيمين بعدد من القرى السياحية المطلة على خليج السويس والعين السخنة.