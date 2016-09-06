ضبط سيدة هاربة من حكم بالسجن بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ألقى رجال مباحث المرور القبض على سيدة هاربة من حكم قضائى بحبسها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأمر اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بقيادة النقيب أمين محمود خليفة الضابط بالإدارة بقسم مرور الإسكندرية والقوة المرافقة له بالكيلو 93 فى الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تم استيقاف السيارة رقم د ر 1497 قيادة إيمان حسنى محمود وبالكشف عن اسمها تبين أنها مطلوبة فى القضية رقم 7012 لسنة 2009 جنح الوايلى "تبديد" وتم التحفظ على المتهمة وتسليمها لقسم شرطة وادى النطرون.