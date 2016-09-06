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تجديد حبس راقصة و3 "بودى جاردات" بتهمة سرقة سعوديين بالهرم

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تجديد حبس راقصة و3 "بودى جاردات" بتهمة سرقة سعوديين بالهرم تجديد حبس راقصة و3 "بودى جاردات" بتهمة سرقة سعوديين بالهرم

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس راقصة و 3 "بودى جاردات"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سعوديين بالإكراه والتعدى عليهم بالضرب داخل شقتهما بشارع العريش بالهرم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمود عبد الوهاب، وكيل أول النيابة، أن المتهمة الأولى فى القضية (الراقصة) أوهمت المجنى عليهم بممارسة الرزيلة معها مقابل مبلغ مالى تتقاضاه منهم، واتفقت معهم على موعد اللقاء داخل شقتهم بشارع العريش بالهرم.

 

وأضافت "التحقيقات" أن المتهمة اتفقت مع 3 "بودى جاردات" يعملون معها فى إحدى الملاهى الليلية على اقتحام شقة الشباب وسرقتهم، وبالفعل وصلت الراقصة إلى شقة الشباب السعوديين وفور دخولها، اقتحم البودى جاردات المنزل وتعدوا على المجنى عليهم بالضرب وسرقوا مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية وفروا هاربين.

 


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