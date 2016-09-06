ضبط عاطل بحوزته 91 تذكرة هيروين بالجيزة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 91 تذكرة هيروين بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار "م.ع" عاطل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له والقبض عليه بمنطقة العمرانية، وضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين ومبلغ 2000 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.