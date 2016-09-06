الأوقاف: 12 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن

أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة صكوك الأضاحى التى طرحتها الوزارة بلغت حتى الآن أكثر من 12 مليون جنيه، وما زال قبول الصكوك مستمرًا إلى ثالث أيام النحر يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصك الواحد 1200 جنيه، ويتم توزيعه من مديريات الأوقاف والمساجد بالمحافظات، ويتم الذبح على الطريقة الشرعية وفي الوقت الشرعي للذبح.

وأضافت أنه جار إعداد قوائم المستحقين في المناطق الأكثر فقرًا، علمًا بأن الوزارة ستعلن في حينه عن مناطق التوزيع وكميات اللحوم الموزعة، وأعداد من يتم التوزيع عليهم بكل محافظة، مع تحري الدقة في الأكثر احتياجًا.