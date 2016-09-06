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«كريدي أجريكول مصر» يوقف التعامل ببطاقات الخصم في الخارج

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«كريدي أجريكول مصر» يوقف التعامل ببطاقات الخصم في الخارج «كريدي أجريكول مصر» يوقف التعامل ببطاقات الخصم في الخارج

بنك كريدي أجريكول – أرشيفية

أوقف بنك كريدي أجريكول مصر، اليوم الثلاثاء، استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدمًا في الشراء خارج مصر، بدايةً من أول سبتمبر الحالي.

كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم، والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر – يوليو الماضي – إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر إلا أنه عاد، وألغى قراره في نفس اليوم.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيه.

وأوقف كريدي أجريكول أيضًا التعامل بالبطاقات في إندونيسيا، الصينن نيبال، تايلاند، والدومنيكان، لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن أسباب تحديد هذه الدول بالذات.
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رويترز

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