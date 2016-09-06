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وزير العدل في الجابون يعلن استقالته عقب أحداث عنف

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وزير العدل في الجابون يعلن استقالته عقب أحداث عنف وزير العدل في الجابون يعلن استقالته عقب أحداث عنف

احداث عنف في الجابون – ارشيفية

قدم وزير العدل في الجابون، سيرافن موندونجا، استقالته من منصبه، معربًا عن مخاوفه من انزلاق البلاد نحو العنف الطائفي، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للخلاف.

وأعرب موندونجا اليوم الثلاثاء، عن أسفه لعدم إعادة فرز الأصوات رسميًا فى الانتخابات الرئاسية التى أقيمت فى 27 أغسطس الماضي، حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

تأتي استقالة وزير العدل عقب أعمال العنف التى اندلعت مباشرة إثر الإعلان عن نتائج الاقتراع من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات الأربعاء الماضي، والتى أفرزت فوز الرئيس على بونجو فى الانتخابات الرئاسية وهو ما لم يتقبله مرشح المعارضة وصاحب المركز الثانى جان بينج.

 

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