رئيس بعثة الحج يتفقد غرفة العمليات بمكة المكرمة

تفقد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط رئيس بعثة الحج الرسمية، يرافقه اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة؛ للاطلاع على آلية متابعة الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك استقبال شكاوى ضيوف الرحمن والتعامل الفورى معها.

وقال الدكتور العربى – فى تصريح خاص له اليوم /الثلاثاء – إن وزارة الداخلية بذلت هذا العام جهودا مضاعفة لتطوير منظومة حج القرعة، وهو ما انعكس إيجابيا على راحة الحجاج، وضمان سلامتهم خلال تأديتهم لمناسك الحج،مشيدا فى الوقت نفسه بتجربة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للحجاج; والتى تساعد على سرعة التعرف عليهم فى حالة الطوارىء “لا قدر الله”، تداركا لما حدث خلال موسم الحج الماضى فى حادثتى سقوط الرافعة بالحرم المكى الشريف، والتدافع بمشعر منى.

واستمع الدكتور العربى إلى شرح تفصيلى من اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، لما تحتويه غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، وآلية العمل بكل قسم; حيث تحتوى على قسم الأدلة الجنائية الخاص بالتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، على أن تظهر النتيجة فى حدود 15 دقيقة فقط، وقسم المستشفيات والوفيات التائهون، والذى يقوم بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، وكذلك البحث عن الحجاج التائهين وإعادتهم إلى مقار إقامتهم، وقسم الحقائب المفقودة، والذى يقوم بإعادة الحقائب المفقودة إلى أصحابها فى حالة استبدالها ما بين فندق وآخر، فضلا عن قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية اليكترونيا.

وأشاد الدكتور العربى بالتطور التكنولوجى لغرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، وآلية استقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفورى معها، مؤكدا أن جميع مسئولى البعثة يواصلون الليل بالنهار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو ما أدى إلى عدم تلقيه أية شكاوى من حجاج القرعة حتى

وقام العربى – عقب تفقد غرفة عمليات القرعة – بزيارة عدد من حجاج القرعة بمقار إقامتهم “لؤلؤة التوحيد – مبارك بدر الماسة” القريبة من الحرم المكى الشريف؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية والصحية.

واستقبل حجاج القرعة رئيس بعثة الحج الرسمية بالزغاريد والقبلات، مرددين هتافات “تحيا مصر .. بنحبك ياسيسى”، معربين عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل مسئولى حج القرعة، فيما أكد لهم الدكتور العربى أن جميع مسئولى البعثة يتسابقون لخدمتهم وضمان راحتهم خلال تأدية المناسك.

أ ش أ