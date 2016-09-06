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صور.. حكيم ورزان وريكو في احتفالية ميلاد «شعبي FM»

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حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس محطة شعبي FM - في تصريح خاص لوكالة ONA – إنه “تم بالأمس الإثنين الاحتفال بمناسبة مرور عام على ميلاد المحطة – باعتبارها أول إذاعة متخصصة في الغناء الشعبي في والوطن العربي – بحضور لفيف من نجوم الفن الشعبي الذين توافدوا على مقر الإذاعة بمدينة الإنتاج الإعلامي”.

وأضاف فتوح لـONA، أن نجوم الغناء تناوبوا على فترات الهواء مع مذيعي الإذاعة صبري زكي، هبه الهواري، عماد إسماعيل، ألاء جاويش، نور الصواف، ومحمود شرقاوي، فيما كان للنجوم طلة وابتسامة اتسمت بها لقاءات النجوم ريكو، سمسم شهاب، شعبان عبد الرحيم، حماده الليثي، وحسن عبد المجيد.

واختتم الحفل بحضور الفنانة اللبنانية رزان مغربي، والمطرب حكيم، وتم إطفاء أول شمعة وسط حفاوة من المدعوين، ولفيف من الصحفيين، الإعلاميين، القناة الثانية، ومجموعة من الفضائيات العربية.

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية "شعبي إف إم"

حكيم ورزان ولفيف من النجوم خلال احتفالية “شعبي إف إم”

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أونا

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