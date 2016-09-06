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الصحة: وفاة الحالة التاسعة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية

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الصحة: وفاة الحالة التاسعة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية الصحة: وفاة الحالة التاسعة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية

حجاج بيت الله الحرام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة التاسعة بين الحجاج المصريين بالأراضى ، اليوم الثلاثاء، تبلغ من العمر56عامًا، من الحكامنة محافظة بنى سويف، وتابعة لبعثة قرعة الحج لوزارة الداخلية.

وأوضح الدكتورعلى حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفاه تدعى “نادية عويس عبدالعاطى حسان”، توفت أثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث كانت تعانى من تليف كبدى، وتم نقلها الى مستشفى النور بمكة لإسعافها ولكن وافتها المنية.

وأشار حجازى، بتلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بمكة، بلاغ الوفاة من المستشفى المحتجزة بها الحالة، ويتم حاليًا التنسيق مع الجهات المسئولة لإنهاء استخراج شهادة الوفاة.

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