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بالصور…حضور كبير من الإعلاميين والفنانين في حفل زفاف الفنانة حنان مطاوع

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جانب من حضور الفنانين والإعلاميين لحفل الزفاف

 

كتبت- إنجي لطفى

حصلت وكالة “ONA”، على صور من أجواء حفل زفاف الفنانة حنان مطاوع، على المخرج المسرحي أمير اليماني، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بالأمس.

وشملت قائمة الحضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين مثل: رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، وداليا البحيري، والهام شاهين، وسلوى محمد على، وريهام عبد الغفور، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية بسمة وهبي، والمخرج عمرو عابدين، والشاعر جمال بخيت، والخبير الإعلاني الكبير عمرو قورة.

 

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