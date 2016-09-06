بالصور.. شردي والسهلي يحاوران «أبو الغيط» في حلقة مسجلة الليلة

سجل الإعلاميان محمد مصطفي شردي، وريهام السهلي، مقدما برنامج” يوم بيوم” على شاشة “النهار اليوم”، حوار مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب القمة العربية وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ي في حوار خاص.

ويكشف أبو الغيط، عن موقف الجامعة العربية من مرشحي مصر وقطر ولبنان لليونسكو، وهل يمكن التوافق حول مرشح عربي لمنصب مدير منظمة اليونسكو؟، كما يتحدث عن موقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية و الأزمة السورية والوضع في ليبيا.

ويجيب أبو الغيط عن التساؤلات الآتية، هل يتفق مع الرأي الذي يؤكد أن العالم العربي يتعرض لمؤامرة ؟، ولماذا أصيب الشارع العربي بالإحباط من دور الجامعة في حل قضاياه؟، وهل يعرقل ميثاق الجامعة العربية من أداء دورها ؟، وما هو موقف الجامعة من التدخل الإيراني والتركي في المنطقة ؟.

وتذاع الحلقة الليلة مع الإعلامي محمد مصطفي شردي والإعلامية ريهام السهلي،علي قناة “النهار اليوم”، وذلك فى تمام الساعة ٨ مساءًا.