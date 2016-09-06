بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بالخارجة وباريس

مراسل «ONA»:

فى إطار حرص اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد على الوقوف على أخر المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، تفقد اليوم بعض من المشروعات بمركزي الخارجة وباريس.

وشملت جولة المحافظ تفقد محطة مياه قرية بورسعيد بتكلفه 6.3 مليون جنيه، وصومعة الغلال بتكلفه 76 مليون جنيه، ومحطة مياه قرية ناصر الثورة بتكلفه 6.3 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بقرى ناصر الثورة بتكلفه 3.5 مليون جنيه، وعمليات رصف طريق الخارجة /باريس بتكلفه 60 مليون جنيه، والمعهد الأزهرى بقرية جده بتكلفه 3 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة الرفع بجورمشين 7 بتكلفه 6 مليون جنيه، ومشروع أرض الملك بتكلفة 10 مليون جنيه ، ومدرسة باريس الثانوية الزراعية بتكلفه 23.2 مليون جنيه على مساحه 72 فدان، والمباني على مساحه 28 فدان وتضم المدرسة مزرعة تعليمية مرحله أولى على مساحه 21 فدان وورشه نجارة وعنابر تربية أرانب ومواشي، و2 صوبة زراعية زجاجية ومزرعة تربيه فراخ وورش تشكيل معادن ومعامل .

وانهي المحافظ جولته بمركز باريس بتفقد بيت ثقافة باريس ووحده مرور باريس، حيث باستغلال مياه غسيل فلاتر محطات المياه في زراعه الشتلات الزراعية وفى موقع أرض الملك.