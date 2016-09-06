أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كين: عدم تسجيلي للأهداف؟ إنها مسألة وقت والموسم الماضي خير دليل

Google+ Print
كين: عدم تسجيلي للأهداف؟ إنها مسألة وقت والموسم الماضي خير دليل كين: عدم تسجيلي للأهداف؟ إنها مسألة وقت والموسم الماضي خير دليل

قال هاري كين مهاجم توتنام ومنتخب إنجلترا إن حالة العقم التهديفي التي يمر بها لن تطول، مشيرا إلى أنه واثق تمام الثقة من عودته لهز شباك الخصوم.

وخلال 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لم يسجل كين أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد مع توتنام.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" قال كين:"لسوء الحظ كان هناك الكثير من الحديث حول ما أقدمه في الموسم الماضي، ونجحت في إثبات أن الكثيرين كانوا مخطئين، لذا الناس يتحدثون هذا العام أيضا".

وأضاف "إنه جزء من كرة القدم، ما يفعله هؤلاء الناس جزء من اللعب، أنا واثق في قدراتي، وأعرف أنني إن استمريت في تقديم ما أفعله فسوف تأتي الأهداف".

وتابع "أعتقد أنني لم أسجل في أول 7 أو 8 مباريات في الموسم الماضي وفزت بالحذاء الذهبي وأثبت أن الأمر مسألة وقت فقط".

وأتم "قد يتحدث الناس الآن أو إن لم أسجل في الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة، لا يهمني ذلك أنا لاعب يثق بقدراته".

وسجل هاري كين خلال الموسم المنصرم 25 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي وصنع هدفا وحيدا، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل