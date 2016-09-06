كين: عدم تسجيلي للأهداف؟ إنها مسألة وقت والموسم الماضي خير دليل

قال هاري كين مهاجم توتنام ومنتخب إنجلترا إن حالة العقم التهديفي التي يمر بها لن تطول، مشيرا إلى أنه واثق تمام الثقة من عودته لهز شباك الخصوم.

وخلال 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لم يسجل كين أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد مع توتنام.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" قال كين:"لسوء الحظ كان هناك الكثير من الحديث حول ما أقدمه في الموسم الماضي، ونجحت في إثبات أن الكثيرين كانوا مخطئين، لذا الناس يتحدثون هذا العام أيضا".

وأضاف "إنه جزء من كرة القدم، ما يفعله هؤلاء الناس جزء من اللعب، أنا واثق في قدراتي، وأعرف أنني إن استمريت في تقديم ما أفعله فسوف تأتي الأهداف".

وتابع "أعتقد أنني لم أسجل في أول 7 أو 8 مباريات في الموسم الماضي وفزت بالحذاء الذهبي وأثبت أن الأمر مسألة وقت فقط".

وأتم "قد يتحدث الناس الآن أو إن لم أسجل في الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة، لا يهمني ذلك أنا لاعب يثق بقدراته".

وسجل هاري كين خلال الموسم المنصرم 25 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي وصنع هدفا وحيدا، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.