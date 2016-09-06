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محافظ الوادي الجديد يناقش آليات تفعيل مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية»

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محافظ الوادي الجديد يناقش آليات تفعيل مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» محافظ الوادي الجديد يناقش آليات تفعيل مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية»

محافظ الوادي الجديد خلال الاجتماع

مراسل «ONA»:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اجتماعا موسعا بحضور اللواء اشرف شاش سكرتيرعام المحافظة، واللواء عبد الرحمن شحاتة نائب مدير أمن الوادي الجديد، ومدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المراكز الادارية، ومديري الإدارات التعليمية .

يأتي ذلك تحت شعار “محافظة بلا دروس خصوصية”، وفى إطار تنفيذ خطة محافظة الوادي الجديد؛ لمواجهة تفشى ظاهرة انتشار   الدروس الخصوصية، وتحسين المنظومة التعليمية، واستعادة دور المدرسة والمعلم فى تحسين العملية التعليمية .

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال الاجتماع، ضرورة عوده هيبة المدرس والمدرسة والانضباط التعليمي، وأن مبادرة مكافحة الدروس الخصوصية تهدف أساسا إلى تحسين المستوى العلمي للطلاب، وجعل المدرسة أكثر جذبا للطلاب مع الأخذ فى الاعتبار العمل على تغيير ثقافة أولياء الأمور وتحفيزهم على مكافحة هذه الظاهرة.

كما أشار المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، إلى أنه لابد من إيجاد البدائل المناسبة داخل جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتفعيل دور المدرسة والمعلم، وخلق المزيد من وسائل الجذب للمدرسة، والتوسع فى فتح مجموعات التقوية بجميع المدارس، وتكثيف أعمال متابعة الانضباط داخل المدارس، ونسب الحضور والغياب للطلاب والمعلمين على السواء.

وشدد المحافظ ،على ضرورة إعداد برنامج متكامل وخطة عمل للبدء فى فصول التقوية بالمدارس، وتضافر وتكثيف كافة الجهود بين جميع القائمين على التربية والتعليم بالمحافظة حتى يتم تحقيق المستهدف من تنفيذ برامج المبادرة، والنهوض بمستوى التعليم، والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا الدور الهام والفعال الذي تؤديه المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لمواجهة تلك المشكلة والتصدي لها.

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