«خطأ أمني» للجيش البريطاني بنشر قوائم 20 ألف عسكري على الإنترنت

تعرضت وزارة الدفاع البريطانية، لانتقادات واتهامات عديدة جراء ارتكابها خطأ أمني فادح بنشر قوائم بأسماء ورتب تضم 20 ألف عسكرى، وهو ما قد يشكل هدية ثمينة لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابى.

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، بأن معلومات مفصلة عن عدد مهم من العسكريين البريطانيين، وآخرين في طور التدريب، باتت متاحة على موقع الحكومة، وذلك بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

في حين يقول كريس جرين، وهو رائد سابق بجنود الاحتياط البريطانى، إن ثمة تهديدًا حقيقيًا في ما حصل، ولاسيما أن بعض الجهات كانت قد نصحت العسكريين بإخفاء معطياتهم العسكرية من مواقع التواصل الاجتماعي تفاديًا لإيذائهم من متطرفين.