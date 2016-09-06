«شيرين» تتحدث عن اعتزالها وعودتها مع «صاحبة السعادة» أول أيام العيد

كتبت- إنجي لطفي

حصلت وكالة “ONA”، على أبرز كواليس حلقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج ” صاحبة السعادة” على شاشة “CBC”، والمقرر عرضها خلال أول أيام عيد الأضحى المقبل.

ومن أبرز الكواليس، الحديث عن نشأتها في حي شعبي، وفضل أهل الحي عليها، كما تتحدث عن أسباب قرار اعتزالها، ولماذا تراجعت عنه؟، كما أنها صممت على استضافة الأطفال المتسربين من المدارس وحضروا الحلقة خلال تصويرها، وخصصت شيرين جزء من الحلقة تدعو فيه إلى التبرع للأطفال المتسربين من المدارس، بالإضافة إلى مفاجآت عديدة.