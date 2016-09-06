مدير أمن الشرقية: تطبيق نظام الشباك الإلكترونى بجميع وحدات مرور المحافظة

كشف مدير أمن محافظة الشرقية اللواء رضا طبلية، النقاب عن العمل على تعميم نظام الشباك الإلكترونى فى الإدارات المرورية والوحدات التابعة لها، مشيراً إلى أنه جار العمل على إنشاء كوبرى من منطقة أبو سمران إلى مدينة العاشر من رمضان، للقضاء على المشاكل المرورية فى هذه المنطقة، ومن المنتظر الانتهاء منه العام المقبل.

وأكد مدير الأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة أمنية محكمة، ومنها شن حملات مرور ومرافق مكبرة بصفة يومية على مدار الـ24 ساعة، لرفع الإشغالات وإعادة السيولة المرورية إلى المحافظة.

وقال: أتابع بنفسى عمل هذه الحملات، وأتأكد من عدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين إلى الشوارع مرة أخرى، وهذا ما تم بمناطق القومية وشارع مولد النبى وعمر أفندى، وعلى المواطن الشرقاوى أن يتأكد بنفسه من ذلك.

وأضاف طبلية، أنه ومنذ تكليفه من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتولى منصب مدير أمن الشرقية، حرص منذ اللحظات الأولى، على إعادة ترتيب البيت الداخلى للمديرية، وإعادة تنظيمه بما يتناسب مع الحالة الأمنية، وصالح المواطن، ومتطلبات كلاهما، بالإضافة إلى دراسة وفتح العديد من الملفات التى تتعلق بالمواطن الشرقاوى وخاصة المرافق والمرور، وما يتلقاه من خدمات، وتحقيق الأمن ميدانيًا بالشارع بكل مراكز المحافظة، فضلاً عن ترسيخ مبدأ أن كيان المديرية يعتمد على أسرة واحدة، فى إطار الاحترام والالتزام وضرورة التواصل، مع ترسيخ المبدأ الأساسى وحسن معاملة المواطن، والحرص على أن يسود الاحترام ذلك التعامل، وأعتقد أن المواطن بدأ يشعر بذلك.

وحول عملية سرقة خزانة محكمة الحسينية ومكتب بريد غزالة، قال طبلية إنه يوجد فريق بحث على أعلى مستوى بقيادة اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام، للعمل على الواقعتين، وتم التوصل إلى خيط فى الواقعتين، وقمت بإحالة الأفراد المسئولين عن تأمين المحكمة ومكتب البريد وقت السرقة، وعددهم 8 إلى النيابة العامة، بسبب التقصير الأمنى.