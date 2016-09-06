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اليوم.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان

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اليوم.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان اليوم.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان

>كتبت: نور علي

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيحضر اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، التى من المقرر أن تكون الختامية لدور الانعقاد الأول.

 

وأضاف فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل سيحضر الجلسة العامة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسيلقى كلمة فى الجلسة بعد أن يقدم رئيس مجلس النواب تقرير عن حجم ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد.

 

وأوضح أن عددًا من الوزراء سيحضرون الجلسة أيضا، معربًا عن اعتقاده بأن خطاب فض الدورة سيصل البرلمان من الرئيس اليوم.


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