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أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6 - 9 - 2016

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أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6 - 9 - 2016 أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6 - 9 - 2016

ارتفعت الذهب اليوم في ، خلال مستهل تعاملات الثلاثاء، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 465 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 531 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 398 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 315 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3720 جنيهًا، والأوقية 1326 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 525 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 591 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 458 جنيهًا.

وأرجع المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعت، سبب ارتفاع أسعار الذهب إلى عدم استقرار البورصات العالمية حيث أنها تشهد هذه الفترة ارتفاعًا بشكل يومي، بجانب ارتفاع في السوق السوداء.

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