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رئيس مركز حميد العلايا بمحايل يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد الجعيدي

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رئيس مركز حميد العلايا بمحايل يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد الجعيدي رئيس مركز حميد العلايا بمحايل يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد الجعيدي

قدم رئيس مركز حميد العلايا بمحايل عسير أحمد بن محمد آل طلان واجب العزاء لذوي شهيد الواجب الرقيب أول علي محمد الجعيدي أحد منسوبي اللواء العاشر، والذي استشهد اثر مواجهات مع ميليشيات الحوثي المتطرفة والمخلوع صالح أمس في محافظة ظهران الجنوب منفذ علب. وقدم رئيس المركز تعازي ومواساة القيادة -حفظها الله- وتعازي أمير منطقة عسير إلى والد وأقارب الشهيد وإخوته سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ الوطن والدفاع عن حدوده وترابه الطاهر.

آل طلان أثناء تقديمه تعازي القيادة لذوي الشهيد الجعيدي

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