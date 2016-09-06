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السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه

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السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ عقوبة السجن  لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم  لمن  يتحايل  بإشهار إفلاسه  للتهرب من سداد مديونياته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده  معالي عبيد حميد الطاير  ، وزير الدولة للشؤون المالية  ، صباح اليوم  في أبوظبي ، واستعرض خلاله  قانون " الإفلاس " بصيغته النهائية والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.

وقال  الطاير :"  إن قانون الإفلاس بصيغته النهائية جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات" .

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