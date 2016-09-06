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وزارة التعليم العالى: مد تسجيل الشهادات الأجنبية حتى الخميس المقبل

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وزارة التعليم العالى: مد تسجيل الشهادات الأجنبية حتى الخميس المقبل وزارة التعليم العالى: مد تسجيل الشهادات الأجنبية حتى الخميس المقبل

>كتب وائل ربيعى

أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة قررت مد فترة تسجيل رغبات طلاب الشهادات الأجنبية حتى يوم الخميس المقبل، بسبب تأخر وصول شهادات الـ IG البريطانية.

 

وأوضح عطا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تلقت خطابا من السفارة البريطانية بالقاهرة يفيد بتأخر وصول شهادات IG، وبناء عليه قررت الوزارة مد تسجيل الرغبات.

 

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم، بلغ 151 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن 4100 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالشهادات الأجنبية، فيما حاول 6842 فردا الدخول للرابط الخاص لتسجيل رغبات الشهادات المعادلة الأجنبية، بينما سجل عن المعادلة العربية 12023 طالبا وطالبة.

 

 


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