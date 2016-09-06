المصمم محمد آشي يضع بصمته في مهرجان البندقية السينمائي

وضع المصمم السعودي محمد آشي بصمته الساحرة في مهرجان البندقية السينمائي في اثنتين من أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

ففي اليوم الأول من أيام المهرجان، تألقت الفاشينيستا إلينورا كاريسي Eleonora Carisi بفستان برَّاق باللون السكري الناعم من تصميم آشي، وخلال المهرجان ظهرت أليسيا ريتو Alessia Reato بواحدة من أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء بفستان رائع باللونين الأبيض والأسود من تصميمه ما حوَّلها إلى سندريلا متألقة.

شاهدي معنا تصميمَي محمد آشي في مهرجان فينيسيا، وشاركينا برأيك.