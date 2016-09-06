ست سنوات سجناً لمتطرف شارك في تجمع لإطلاق سراح موقوفات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ست سنوات، لتأييده ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ومشاركته في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية، وإنشائه حساباً على "تويتر" وإعادته لعدد من التغريدات الصادرة من معرفات مناوئة للدولة.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي في قتالهم خارج البلاد ثم رجوعه عن ذلك التأييد، ومشاركته مرة واحدة في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً على "تويتر" وإعادته من خلاله لعدد من التغريدات الصادرة من معرفات مناوئة للدولة تسيء للبلاد ورجالها على الصفة الواردة في الدعوى.

وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وحذف حسابه المذكور في الدعوى على "تويتر"، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.