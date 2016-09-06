«الشؤون الإسلامية» تنظم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية

د. منصور السميح

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثامنة والثلاثين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله-، التي تقام تصفياتها النهائية في الحرم المكي الشريف، خلال المدة 21- 25 من شهر محرم المقبل.

وأشاد الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية د. منصور بن محمد السميح بالدعم الكبير، والعطاء المستمر، والرعاية الدائمة التي يوليها قادة هذه البلاد لكتاب الله تعالى والعناية به، وتكريم أهله على المستويين المحلي والدولي. ورفع د. السميح شكره الجزيل وامتنانه الكبير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يخصَّ أهل القرآن الكريم بدعمه وتشجيعه، فهو رجل القرآن، وله ماضٍ مجيد، وسجل حافل باحتواء الناشئة وتوجيههم نحو كتاب الله تعالى، وتحفيزهم لحفظه وتلاوته والعمل به، والتمسك بأخلاقه، والتحلي بآدابه.

وأشاد السميح بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأهلية والقنوات الإذاعية والفضائية المتنوعة التي تبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة القرآن الكريم وإجلال أهله، مشيداً بالتعاون المتميز الذي تقوم الجهات المتعاونة في خدمة المسابقة وإبراز الدور الريادي للمملكة في خدمة القرآن الكريم وفي مقدمتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تجاه هذه المناسبة القرآنية الدولية.