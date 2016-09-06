جمعية «إنسان» تنفق ١٫٧ مليون ريال على مشروع الأضاحي

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الزراعية المتخصصة في تسويق اللحوم وتأمين الذبائح، وذلك لتأمين احتياجات الجمعية من الأضاحي نوع (نعيمي ذكور) لعدد 1300 أضحية بمبلغ إجمالي مليون و690 ألف ريال بواقع 1.300 ريال للذبيحة.

واشتملت بنود الاتفاقية تأمين ذبائح سليمة صحيا ومجازة شرعا، وبوزن لا يقل عن 17 كيلو غرام بعد الذبح، وسوف تقوم الشركة بتسليم الأضاحي للأسر المستفيدة عن طريق البطاقات الإلكترونية التي توزعها الجمعية للأسر، بواقع نصف ذبيحة للأسرة الواحدة، وذلك من خلال منافذ بيع الشركة ومعارضها في المواقع التالية: "معرض الربوة - معرض الروضة - معرض المحمدية - معرض البديعة - ومعرض الشفا". وقد شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، كما دعت الجمعية الميسورين والمحسنين للإسهام في دعم هذا المشروع الخيري، لإدخال الفرح والسرور لأسر الأيتام، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، من خلال توكيل الجمعية بشراء الأضاحي وتوزيعها على الأسر بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة.

يشار إلى أن الجمعية تنفذ برنامج الأضاحي سنويا، بطريقة حديثة في التوزيع حفاظا على مشاعر الأسر، وتفاديا لمشكلات الازدحام والاصطفاف أمام مقار الجمعية للحصول على الأضحية، وتجنبا لمعاناة الانتظار، حيث تسعى الجمعية للبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تسهم في خدمة الأيتام، وهو ما تجسده الجمعية في كافة برامجها وخدماتها ولتحقيق رؤيتها بأن تكون الجمعية الرائدة في استخدام التقنية في كافة خدماتها وتعاملاتها.