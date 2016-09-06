عرابي لحسام غالي: أمامك موسمين قبل الاعتزال

يرى أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق أن حسام غالي قائد الفريق أمامه موسمين قبل أن يعلن اعتزاله.

حسام غالي الذي يحمل شارة قيادة الأهلي وكان قد صرح بأنه الموسم الجديد هو الأخير له مع الأهلي على أن يقرر بعدها أحد قرارين، الاعتزال أو الاحتراف في الصين لموسم.

وقال عرابي في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "غالي من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر، وأتمنى عودته قريبا لمنتخب مصر".

وأضاف "على غالي أن يصب تركيزه كله في كرة القدم، وأتوقع أن يلعب لموسمين قبل الاعتزال".

غالي الذي بدأ مسيرته مع الأهلي لعب في أندية فيينورد وتوتنام وديربي كاونتي والنصر وليرس من قبل.