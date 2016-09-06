أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هادي خشبة لـ في الجول: لهذه الأسباب رشحت الفار ' اكتشاف الجوهري ' للأهلي

Google+ Print
هادي خشبة لـ في الجول: لهذه الأسباب رشحت الفار ' اكتشاف الجوهري ' للأهلي هادي خشبة لـ في الجول: لهذه الأسباب رشحت الفار ' اكتشاف الجوهري ' للأهلي

ما الذي شاهده في الشاب إسلام الفار من أجل أن يرشحه للانضمام إلى الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه هادي خشبة المستشار الفني لنادي نجوم المستقبل ونجم الأهلي السابق.

الأهلي أعلن عبر FilGoal.com استقراره على التعاقد مع إسلام الفار من نجوم المستقبل وذلك بعد الحصول على موافقة حسام البدري. (طالع التفاصيل)

ترشيح إسلام الفار للأهلي جاء عن طريق قائد الفريق السابق هادي خشبة، فلماذا؟

يُجيب هادي خشبة لـFilGoal.com قائلا: "عندما رأيت إسلام الفار شعرت بقدراته. لاعب سوبر. ولذلك رشحته للأهلي".

وأضاف "إسلام الفار من اكتشافات محمود الجوهري. وهذا في حد ذاته يدل على قدراته المنتظرة".

إسلام الفار شارك في مشروع دوري طلاب المدارس 2007-2008، وقتها كان الجوهري هو المشرف على الأمر وتواجد في الملعب وشاهد "الطفل إسلام الفار".

شاهد الفيديو

وتابع المستشار الفني لنادي نجوم المستقبل حديثه عن إسلام الفار ليكشف مميزاته قائلا: "السرعة والمهارة وصنع الفرص. أكثر مميزات إسلام الفار".

وما هو المركز الذي يتألق فيه اللاعب؟ يُجيب خشبة: "تحت رأس الحربة أو كجناح. إسلام الفار له طريقة لعب خاصة ومختلفة ولذلك لا يُشبه طريقة لعب فردا بعينه".

شاهد - فيديو مهارات إسلام الفار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"