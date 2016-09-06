هادي خشبة لـ في الجول: لهذه الأسباب رشحت الفار ' اكتشاف الجوهري ' للأهلي

ما الذي شاهده في الشاب إسلام الفار من أجل أن يرشحه للانضمام إلى الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه هادي خشبة المستشار الفني لنادي نجوم المستقبل ونجم الأهلي السابق.

الأهلي أعلن عبر FilGoal.com استقراره على التعاقد مع إسلام الفار من نجوم المستقبل وذلك بعد الحصول على موافقة حسام البدري. (طالع التفاصيل)

ترشيح إسلام الفار للأهلي جاء عن طريق قائد الفريق السابق هادي خشبة، فلماذا؟

يُجيب هادي خشبة لـFilGoal.com قائلا: "عندما رأيت إسلام الفار شعرت بقدراته. لاعب سوبر. ولذلك رشحته للأهلي".

وأضاف "إسلام الفار من اكتشافات محمود الجوهري. وهذا في حد ذاته يدل على قدراته المنتظرة".

إسلام الفار شارك في مشروع دوري طلاب المدارس 2007-2008، وقتها كان الجوهري هو المشرف على الأمر وتواجد في الملعب وشاهد "الطفل إسلام الفار".

شاهد الفيديو

وتابع المستشار الفني لنادي نجوم المستقبل حديثه عن إسلام الفار ليكشف مميزاته قائلا: "السرعة والمهارة وصنع الفرص. أكثر مميزات إسلام الفار".

وما هو المركز الذي يتألق فيه اللاعب؟ يُجيب خشبة: "تحت رأس الحربة أو كجناح. إسلام الفار له طريقة لعب خاصة ومختلفة ولذلك لا يُشبه طريقة لعب فردا بعينه".

شاهد - فيديو مهارات إسلام الفار