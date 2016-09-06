ثروت سويلم يوضح: لم نحدد مكان إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي.. هذا ما سيحدث

"هناك ظروف أمنية معينة تجبرنا على اتخاذ بعض القرارات" هكذا بدأ ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حديثه حول مكان إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي.

وكان سويلم قد أكد في وقت سابق أن برج العرب هو من سيستضيف مباراتي الأهلي والإسماعيلي قبل أن يعقد اجتماعا مع سلطات الأمن لإنهاء الترتيبات قبل انطلاق الدوري في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

وأكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي رفض ناديه خوض مباراتي الإسماعيلي في برج العرب مفضلا مواجهته في القاهرة والإسماعيلية. (طالع التفاصيل)

وتحدث سويلم للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"ما قاله محمد عبد الوهاب هو قراره وأنا أقدره كثيرا".

واستدرك"لكن هناك بعض المباريات تكون لها ظروف أمنية معينة تجبرنا على اتخاذ بعض القرارات حرصا على الفريقين".

وأردف"لم نتخذ قرارا رسميا حتى الآن بمكان إقامة المباراتين هناك اجتماعا مع مسؤولي الأمن وبعدها سنحدد كل شيء".

وواصل"طالما أن الأهلي لن يلعب في الإسماعيلية فالإسماعيلي لن يأتي للقاهرة من أجل تكافؤ الفرص".

وأتم"نريد إنجاح مسابقة الدوري وخلال يوم أو يومين على الأقصى سيتضح كل شيء".