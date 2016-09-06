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مران الزمالك - حفني يشارك لأول مرة بعد التعافي من الإصابة

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مران الزمالك - حفني يشارك لأول مرة بعد التعافي من الإصابة مران الزمالك - حفني يشارك لأول مرة بعد التعافي من الإصابة

شارك أيمن حفني في تدريبات الزمالك لأول مرة بعد شفائه من الإصابة استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد في الـ16 من الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أيمن حفني خرج من معسكر منتخب بعدما قدم تقريرا طبيا يُظهر إصابته بشد في العضلة الخلفية. (طالع التفاصيل)

وعاد حفني للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك لأول مرة بعد شفائه ليصبح جاهزا لمواجهة الوداد.

وعلى الجانب ذاته غاب علي فتحي عن التدريبات الجماعية ومن المنتظر أن يخضع لكشف طبي يوم الثلاثاء لمعرفة قدرته على التواجد أمام الوداد.

وانتقل فتحي للزمالك من المقاولون العرب بعد أن قضى الموسم الأخير معارا من ذئاب الجبل للإنتاج الحربي.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد وافق على خوض علي فتحي لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد شيحة طبيب فريق طلائع الجيش.

وتغيب فتحي عن المعسكر الأول للفريق بسبب التزامه بالبرنامج العلاجي، كما خاض تدريبات تأهيلية على هامش معسكر فريق طلائع الجيش.

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فيديو اليوم السابع

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