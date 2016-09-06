بالفيديو - صاروخ مدحت وثنائية تاريخية ومقصية العميد في تاريخ لقاءات مصر وجنوب إفريقيا

يبحث منتخب مصر عن الفوز على جنوب إفريقيا في مباراتهما يوم الثلاثاء لمعادلة الفكة في تاريخ المواجهات بينهما.

يحل منتخب مصر ضيفا على جنوب إفريقيا في مباراة ودية يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الكونجو في برازافيل مطلع الشهر المقبل بالجولة الأولى من تصفيات المونديال.

قبل مواجهة الثلاثاء لعب الفراعنة ضد الأولاد عشر مرات، فازت جنوب إفريقيا في 5 مباريات ومصر في 4، وتعادلا مرة واحدة.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ لقاءات الفريقين قبل المباراة التي تلعب على كأس نيلسون مانديلا الودية.

فازت جنوب إفريقيا بالمواجهة الأولى بين المنتخبين بهدفين دون مقابل في لقاء ودي بنوفمبر 1995.

في أول لقاء رسمي انتصر المنتخب المصري بهدف سجله أحمد الكأس وذلك في منافسات كأس أمم إفريقيا 1996 التي استضافتها جنوب إفريقيا.

وفي المباراة التي لا تنسى للمصريين، توج الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على الأولاد 2-0 في نهائي نسخة 1998.

لعبت مصر وديا ضد جنوب إفريقيا على كأس نيلسون مانديلا في نهاية عام 1998 وخسرت بهدفين لهدف، لكن الهدف كان بمقصية رائعة من حسام حسن.

ولعب المنتخبان وديا في نوفمبر 2001 وحقق الأولاد الفوز بهدف يتيم، وذلك قبل عامين من ودية أخرى انتهت بفوز مصري بهدفين لهدف.

قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2006 التي استضافتها مصر لعب أصحاب الأرض لقاء ودي مع جنوب إفريقيا انتهى بخسارة محبطة 2-1.

بعيدا عن أراضي مصر وجنوب إفريقيا التقى المنتخبان في لندن بمباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة بهدف عماد متعب.

الذكرى الأخيرة بين مصر وجنوب إفريقيا، هي تفوق الفريق الذي يقع في جنوب القارة السمراء على المصريين في سباق التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2012.

فقد انتصرت جنوب إفريقيا في جوهانسبرج بهدف ستيفن مفيلا، وتعادلت بلا أهداف في القاهرة.