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التعليم: انتهاء 80% من أعمال الصيانة بالمدارس استعدادًا للعام الدراسى

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التعليم: انتهاء 80% من أعمال الصيانة بالمدارس استعدادًا للعام الدراسى التعليم: انتهاء 80% من أعمال الصيانة بالمدارس استعدادًا للعام الدراسى

>كتب محمود طه حسين

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ 24 سبتمبر الجارى.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قبل دخول العام الدراسى ستكون المديريات التعليمية انتهت من أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس، والتى تشمل مراجعة زجاج النوافذ وأعمال السباكة والكهرباء والمقاعد داخل الفصول، حيث يستبدل المتهالك بغيره جديد، والعديد من الأعمال الأخرى التى تضمن سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسى.

 

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات من قبل الوزارة للمديريات بضرورة تفعيل وصرف المخصصات المالية الواردة فى الخطة الاستثمارية للوزارة، فى ضوء الاحتياجات، وعدم رد أى مبالغ تكون المدارس فى حاجة إليها، قائلاً: ليس من المعقول أن ترد بعض المديريات ملايين الجنيهات نهاية العام المالى، فى الوقت الذى تعانى فيه المدارس مشكلات من صيانة وخلافه.

 


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