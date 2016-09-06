ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 5 بنادق وطلقات خرطوش لصيد الطيور المهاجرة بمطروح

تمكن ضباط إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط مباحث قسمى شرطة النجيلة ومطروح، من ضبط 5 أشخاص من بينهم محكوم عليه بالسجن المؤبد، وبحوزتهم 5 بنادق وطلقات خرطوش، وحيازتهم بدون ترخيص بغرض صيد الطيور المهاجرة.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "عثمان ف ق ج"- 32 سنة، عاطل، مقيم بقرية المثانى بمركز النجيلة- المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات عسكرية مطروح والمقضى فيها بالسجن المؤبد والسابق اتهامه فى القضية جنح السلوم تسلل وضبط بحوزته بندقية خرطوش بلجيكية الصنع بروحين عيار 12 تحمل أرقام 3117 و32 طلقة من ذات العيار.

وضبط "حمد ف ق ج"- 40 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان - وبحوزته بندقية خرطوش روسية الصنع بروحين عيار 12 و"مدحت ه س م"- 28 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان - وبحوزته بندقية خرطوش أمريكية الصنع بروح واحدة عيار 12 ومبلغا ماليا 500 جنيه بكمين أعد لهما بمنطقة المثانى بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع والصيد، وجارِ الكشف عن الأسلحة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط "عبد الله س ف ج"- مواليد 1995 طالب - أثناء قيامه بالصيد بمنطقة الملاحات بالأندلسية وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة تركية الصنع و18 طلقة من ذات العيار.

وضبط "سيف الدين أ ن " - مواليد 1996 حاصل على دبلوم صناعى - وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 بروحين أسبانية الصنع و 15 طلقة من ذات العيار أثناء تواجده بمنطقة الملاحات ب، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أقر أن السلاح ملك خاله "ناصر ف ع ح" - المرخص له بموجب ترخيص صادر من قسم شرطة مطروح، بغرض الدفاع وأضاف بأنه كان فى طريقه للصيد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وجارِ اتخاذ الإجراءات الإدارية لإلغاء الترخيص وسحب السلاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.