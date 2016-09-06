"زراعة البرلمان": لن نتنازل عن زيادة سعر توريد قصب السكر

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أعدت مذكرة بشان زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيها للطن الواحد إلى 500 جنيه وهى الآن أمام المجموعة الاقتصادية من أجل البت فيها، مؤكدا أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة سعر التوريد ولكن بما لا يرهق الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدافع عن قضايا الفلاحين فى جميع أنحاء الجمهورية وهناك عدد من المشاكل التى تم مناقشتها فى دور الانعقاد الأول وتم إعداد مذكرات بها ومنها توفير الأسمدة خاصة بالمناطق المستصلحة الجديدة، وضرورة تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم أحكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وخصم قيمة بدل الانتفاع الذى يتم تحصيله من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد، وتقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان، ورفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد.