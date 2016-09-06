البرلمان يحسم عودة الجماهير للملاعب باجتماع لجنة الشباب اليوم

تناقش لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ظهر اليوم الثلاثاء، قضية عودة الجماهير للملعب وظاهرة الشغب التى انتشرت بشكل كبير جدًا فى الآونة الأخيرة واقتحام عدد من الألتراس لمقر النادى الأهلى فرع مدينة نصر، والهتاف ضد اللاعبين، فى حضور ممثلين من جميع الأندية ووزارتى "الشباب والرياضة، والداخلية" واتحاد الكرة.

واقترح عدد من النواب، أن يقتصر حضور الجماهير على ناديهم فقط، إلى جانب عمل تصنيف عمرى، وحرمان من هم من سن 15 إلى 30 عامًا من الحضور، وضرورة تسجيل جميع البيانات لسهولة ضبط مثيرى الشغب، إلى جانب ضرورة الجلوس مع عدد من القيادات لمعرفة طريقة تفكيرهم مع تطبيق القانون على الجميع.