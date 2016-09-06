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اليوم.. الحكم على 31 إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

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اليوم.. الحكم على 31 إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية اليوم.. الحكم على 31 إخوانيا بسوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

>سوهاج – عمرو خلف

حجزت محكمة جنايات سوهاج، مساء أمس الاثنين، الحكم على 31 من جماعة الإخوان متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة اليوم الثلاثاء.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2016 بدوائر قسم ثانى سوهاج وساقلته وجرجا والمراغة وأخميم، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

 


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